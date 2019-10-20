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Kocaeli'de korkunç olay! 4 yaşındaki torununun önünde gelinini hastanelik etti

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YAŞAM  | 20.10.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26), giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek, hastanelik edildi.

Olay, Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından önceki gün 4 yaşındaki kızının gözü önünde darp edildi. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.’nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

"SAÇIMDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ"

Fatma Selen Ö., poliste verdiği ifadesinde, evliliği boyunca kayınpederi M.Ö.'nün sürekli olarak giyimine, kuşamına ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söyledi. Yaşadığı sıkıntıları defalarca anlatmasına rağmen eşinin kendisine destek olmadığını belirten Fatma Selen Ö., baskılara daha fazla dayanamadığı için 3 gün önce kızıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini, olay günü ise eşyalarını almak için kızıyla birlikte kendi evine gittiğini, bu sırada da evinin kapısında kayınpederi ile karşılaştığını söyleyerek, şöyle ifade verdi:

"Bu şahısla konuşmadığım ve aramız kötü olduğu için hemen ikametime girip kızımın elbiselerini alıp çıkacaktım. Ben içeri girince kayınpederim ve kızım kapıda kaldı. Daha sonra kızım da içeriye girdi. Kayınpederim açık olan kapıdan girdi. Ben panik olduğum için bana saldıracağı korkusuyla kızımla kendimi dışarı attım. Kayınpederim beni içeriye sokmak için zorladı. Ben bağırıp yardım isteyince eliyle ağzımı kapatarak saldırmaya başladı. Saçımdan tutarak evin bahçesine sürükledi, ben yerdeyken karnıma tekme attı, yüzüme defalarca yumruk attı. Bahçede bulduğu sopayla vücuduma defalarca vurdu, eline ne geçtiyse üzerime attı. 4 yaşındaki kızımın gözü önünde defalarca dövdü ve kızımın psikolojisini bozdu. Benim bağırışlarıma yetişen komşuları gören kayınpederim daha sonra küfür ederek kaçtı."

(DHA)

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Kocaeli kadına şiddet kayınpeder darp gelin

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