Kocaeli'de sağanak sonrası şaşırtan görüntü! "Sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı"
Mynet Haber
1 saat önce
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde köpükle kaplandı. Araçlar köpükle kaplanan caddede ilerlemekte zorluk çekerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Köpüğün sebebi ilse bilinmiyor.
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