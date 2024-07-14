Konak Belediye Başkanı Mutlu'dan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili açıklama

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Buna kaza demeyeceğim, bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz." dedi.