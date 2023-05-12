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Köpekbalığından balıkçı teknesine taciz üstüne taciz

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Antalya açıklarında bir balıkçının teknesinin etrafında uzun süre dolaşan köpekbalığı korku dolu dakikalar yaşattı. Balıkçı, zaman zaman teknenin motor kısmına ısırık atan köpekbalığına, ‘Hoşt, bir balık tutturmadı manyak' diyerek tepki gösterdi.

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