Köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan iyileşti; eve kapandı

Ankara'da, geçen yıl aralık ayında okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan Tunahan Yılmaz (10), en son deri nakli yapılan 15'inci ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen Tunahan, yürüyüp konuşabilmesine rağmen yaşadığı travma nedeniyle eve kapandı. Ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından da kaçan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Herkesten korkuyor. Ağırlıklı olarak agresif. Hayvan canlısı olan çocuk, herkesten kaçıyor şimdi" dedi.