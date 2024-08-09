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32 dakika önce

Köprüde asılı kalan otomobil düşmesin diye üzerine çıktılar

Adıyaman’da freni tutmayan otomobil köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Otomobilin köprüden düşmemesi için vatandaşlar üzerine çıkararak ağırlık dengelemesi yaparken içerisinde bulunan 4 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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