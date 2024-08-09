Köprüde asılı kalan otomobil düşmesin diye üzerine çıktılar
Adıyaman’da freni tutmayan otomobil köprünün korkuluklarında asılı kaldı. Otomobilin köprüden düşmemesi için vatandaşlar üzerine çıkararak ağırlık dengelemesi yaparken içerisinde bulunan 4 kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.