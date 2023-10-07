Korku dolu anlar! Hasta ve yakınları, tartıştıkları 3 doktora tekme-tokat saldırdı
Mynet Haber
49 dakika önce
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken ise korku dolu anlar yaşandı.
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