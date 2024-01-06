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Korku dolu anlar! Uçağın penceresi havada patladı

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48 dakika önce

Alaska Havayollarına ait bir uçak, uçağın bir camının havada patlamasının ardından Portland Uluslararası Havaalanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havada yaşanan panik anları yolculardan birisinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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