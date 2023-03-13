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Korkunç an! İlkel teleferik kurarken akıma kapıldılar

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, Muhammet Erkan ile Ali Demirkan, yamaç arazideki çay bahçesine kurmak istedikleri ilkel teleferiğin çelik halatının elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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