Korkunç anlar! Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek ölümüne sebep oldu
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Kartal’da site otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği otomobili ile ezdi. Ezilen köpek telef olurken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum