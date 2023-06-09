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Korkunç anlar! Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek ölümüne sebep oldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kartal’da site otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği otomobili ile ezdi. Ezilen köpek telef olurken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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