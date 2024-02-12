VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü!

Mynet Haber

Mynet Haber

51 dakika önce

Endonezya'nın Bandung kentindeki bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 34 yaşındaki Septian Raharaja olay sonrası hayatını kaybederken korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Skandal görüntü! İYİ Partili ilçe başkanına saldırdılar 01:34

Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu 05:02

Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü! 00:17

Tokat'ta tehlikeli yolculuk: Görüntüler hayrete düşürdü 00:09

Esenyurt'ta kaza anı kamerada: Kaldırımda yürüyen yaya son anda kurtuldu 00:21

Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma 00:49

Karadeniz’deki esrarengiz sesin sırrı 36 saattir çözülemedi 04:04

Avcılar'da ağır hasarlı otomobille trafiğe çıktı; ayağını dışarıya sarkıtarak ilerledi 00:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırganlardan bir tanesi yakalandı, inşallah diğerlerini de yakalayacağız" 06:49

Hurda araçların büyük çoğunluğunun teslim edildiği araç mezarlığı koyunlara otlak oldu 03:41

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Skandal görüntü! İYİ Partili ilçe başkanına saldırdılar

Skandal görüntü! İYİ Partili ilçe başkanına saldırdılar

Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Yer: İzmir! Taksici dehşeti yaşadı: Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü!

Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü!

Tokat'ta tehlikeli yolculuk: Görüntüler hayrete düşürdü

Tokat'ta tehlikeli yolculuk: Görüntüler hayrete düşürdü

Esenyurt'ta kaza anı kamerada: Kaldırımda yürüyen yaya son anda kurtuldu

Esenyurt'ta kaza anı kamerada: Kaldırımda yürüyen yaya son anda kurtuldu

Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma

Cezaevi firarisinin bekçiler tarafından darbedilmesine soruşturma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.