Korkunç olay: Endonezya'daki bir maçta futbolcuya yıldırım düştü!
Mynet Haber
51 dakika önce
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Endonezya'nın Bandung kentindeki bir futbol müsabakası sırasında bir futbolcunun üzerine yıldırım düştü. 34 yaşındaki Septian Raharaja olay sonrası hayatını kaybederken korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
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