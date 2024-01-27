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Korkutan olay! Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü

Mynet Haber

Mynet Haber

39 dakika önce

Hakkari’de aralıksız devam eden kar yağışı sonrası 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı’ndan inen çığ, Şırnak ve Çukurca Karayolunu ulaşıma kapattı. Devasa boyutta inen çığ, hem tünellerin önünü hem de Zap suyunun akışını kesti.

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