Korkutan olay! Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü

Hakkari’de aralıksız devam eden kar yağışı sonrası 3 bin 478 rakımlı Sümbül Dağı’ndan inen çığ, Şırnak ve Çukurca Karayolunu ulaşıma kapattı. Devasa boyutta inen çığ, hem tünellerin önünü hem de Zap suyunun akışını kesti.