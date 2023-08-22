Kovid-19'un yeni varyantı ile ilgili Koranavirüs Bilim Kurulu üyesinden rahatlatan açıklama

İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19’un yeni varyantı EG.5 (Eris) virüsü dünyada bazı ülkelerde yayılmaya ve paniğe neden olmaya başlarken, Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisinin bittiğini ancak virüsün yok olmadığını belirterek “Eskiden olduğu gibi yasaklar kısıtlamalar, geri dönecek diye bir korkumuz olmasın. Bunların tekrar 2020’de 2021’de olduğu gibi bir kaosa dönüşme olasılığı şu an için söz konusu değil" dedi.