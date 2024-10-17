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21 dakika önce

Kreşte uyuyan bebeğe tokat atan öğretmen hakkında suç duyurusu

Gaziantep’te, özel bir kreşte öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D.Ö.’ye tokat attı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, bebeğin avukat annesi Gündoğdu Özer, kreşin ilişiğini kestiği öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

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