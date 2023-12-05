Kucağındaki köpeğe pitbull saldırdı! O anlar kamerada

TEKİRDAĞ'da Ayda İncekulak ile gezdirmeye çıkardığı köpeği, tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı. Hem İncekulak’ın hem de kucağındaki köpeğinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.