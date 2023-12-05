Kucağındaki köpeğe pitbull saldırdı! O anlar kamerada
Mynet Haber
14 dakika önce
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TEKİRDAĞ'da Ayda İncekulak ile gezdirmeye çıkardığı köpeği, tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı. Hem İncekulak’ın hem de kucağındaki köpeğinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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