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Kucağındaki köpeğe pitbull saldırdı! O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

14 dakika önce

TEKİRDAĞ'da Ayda İncekulak ile gezdirmeye çıkardığı köpeği, tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı. Hem İncekulak’ın hem de kucağındaki köpeğinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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