Küçük öğrencinin o hali yürekleri burktu: "Niye gülüyorsunuz, benim babam yok olsaydı bana ayakkabı alırdı"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde okula giden küçük bir öğrencinin hali görenlerin yüreğini burktu. Arkadaşlarının terlikle okula gittiği için dalga geçtiği o miniğin söylediği sözler duyanları adeta kahretti.