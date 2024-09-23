Küçük öğrencinin o hali yürekleri burktu: "Niye gülüyorsunuz, benim babam yok olsaydı bana ayakkabı alırdı"
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde okula giden küçük bir öğrencinin hali görenlerin yüreğini burktu. Arkadaşlarının terlikle okula gittiği için dalga geçtiği o miniğin söylediği sözler duyanları adeta kahretti.
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