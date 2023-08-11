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Küçükçekmece Gölü hastalık saçıyor! Uzmanlardan kritik uyarı: Kesinlikle girilmemeli, balıkçılık yasaklanmalı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Küçükçekmece Gölü'nde yapılan çalışmalar, çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Uzmanlar, göle kesinlikle girilmemesi gerektiğini çünkü gölün mikrobik olarak, mikrobiyolojik parametreler bakımından oldukça sıkıntılı olduğunu açıkladı. Gölden birçok hastalığın kapılmasının söz konusu olduğunu dile getiren uzmanlar, gölde balıkçılığın da yasaklanması gerektiğini vurguladı. Gölün ağır metal kirliliği ve mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan olduğu belirtildi.

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