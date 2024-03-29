Küçükçekmece’de ehliyetsiz sürücü iki çocuğa çarptı: O anlar kamerada
Mynet Haber
1 saat önce
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Küçükçekmece’de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkınca önce park halindeki araca ardından iki çocuğa çarptı. Yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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