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Küçükçekmece’de ehliyetsiz sürücü iki çocuğa çarptı: O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Küçükçekmece’de, ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkınca önce park halindeki araca ardından iki çocuğa çarptı. Yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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