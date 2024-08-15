Küçükçekmece'de eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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