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2 saat önce

Küçükçekmece'de eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından barışma teklifini reddetmesi üzerine sokak ortasında bıçaklandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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