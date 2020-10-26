Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya estetikli mi? Bakın ne paylaştı

Burak Özçivit'in başrolde olduğu, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için birçok oyuncu transferi gerçekleşti. Bu isimlerden biri de son olarak geçtiğimiz sezonlarda FOX TV ekranlarında reytingleri zirveden inmeyen dizi Kadın'da başarısıyla adından söz ettiren Seray Kaya oldu.

Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine can veren Seray Kaya, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kaya, "Estetiğin var mı?" soruyla gündeme geldi.

Kaya, bir takipçisinin "Estetiğin var mı?" sorusuna, "İnanmasalar da hiç estetiğim yok. Filtresiz bir yayın daha buyurun" diyerek doğal halini gözler önüne serdi.

