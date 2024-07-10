VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

İzmir’de, hastanede tedavi gören emekli bir öğretmenin ani mide bulantısı ile başlayan kusma sırasında soluk borusu yırtıldı. Yüz, boyun ve göğüs kafesinde oluşan şişlikler üzerine yapılan tetkiklerde soluk borusunun yırtıldığı tespit edilen talihsiz vatandaş, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Bu gerçekten çok az rastladığımız bir vakaydı. Literatür taraması yaptığımızda ani bulantı ve kusmaya bağlı dünyada sadece 3 vaka bildirilmiş” dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Uzungöl’de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza 00:16

YÖK Başkanı Özvar: En önemli çalışmamız, 2'nci öğretim programlarının kapatılması olmuştur 03:24

Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi 04:32

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Cilo buzulları, son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti 08:41

Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı 06:54

Diğer Videolar

Uzungöl’de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza

Uzungöl’de insan sapanında yürekleri ağza getiren kaza

YÖK Başkanı Özvar: En önemli çalışmamız, 2'nci öğretim programlarının kapatılması olmuştur

YÖK Başkanı Özvar: En önemli çalışmamız, 2'nci öğretim programlarının kapatılması olmuştur

Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Cilo buzulları, son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Cilo buzulları, son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti

Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

Şanlıurfa’da itfaiyeden civciv operasyonu

Şanlıurfa’da itfaiyeden civciv operasyonu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.