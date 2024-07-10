Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

İzmir’de, hastanede tedavi gören emekli bir öğretmenin ani mide bulantısı ile başlayan kusma sırasında soluk borusu yırtıldı. Yüz, boyun ve göğüs kafesinde oluşan şişlikler üzerine yapılan tetkiklerde soluk borusunun yırtıldığı tespit edilen talihsiz vatandaş, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Bu gerçekten çok az rastladığımız bir vakaydı. Literatür taraması yaptığımızda ani bulantı ve kusmaya bağlı dünyada sadece 3 vaka bildirilmiş” dedi.