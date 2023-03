Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda et fiyatlarına gelen yüzde 50 artışa vatandaşlardan tepki

Et fiyatlarında yılbaşından bugüne yüzde 50 oranında artış olması dikkat çekti. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu" derken kasaplar yüksek fiyatların müşteri kayıplarına sebep olduğunu belirtti. Öte yandan ucuza satış yapan Et ve Süt Kurumu önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Yalçındağ her hafta alışlara zam geldiğini ifade ederken kasaplar Et ve Süt Kurumu'nun çözüm olmadığını kuyruktakilerin yüzde 20'sinin alabildiğini söyledi.