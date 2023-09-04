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Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı! O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Siirt’te kuyumcuya giren ve bir süre fiyatını sorduğu 100 gram ağırlığındaki 180 bin liralık bileziklerden birini el çabukluğuyla çalarak cebine koyan kadın, daha sonra 3 çeyrek altın satın alarak dükkandan ayrıldı. İş yeri sahibi Ali Erdoğan, hırsızlıktan 1 gün sonra sayım yapmadan kardeşinin düğünü için Denizli’ye gittiklerini ve 1 ay sonra döndüklerinde yaptıkları sayımda hırsızlığı fark ettiklerini belirtti. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

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