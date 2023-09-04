Kuyumcudan hem hırsızlık hem de alışveriş yaptı! O anlar kamerada

Siirt’te kuyumcuya giren ve bir süre fiyatını sorduğu 100 gram ağırlığındaki 180 bin liralık bileziklerden birini el çabukluğuyla çalarak cebine koyan kadın, daha sonra 3 çeyrek altın satın alarak dükkandan ayrıldı. İş yeri sahibi Ali Erdoğan, hırsızlıktan 1 gün sonra sayım yapmadan kardeşinin düğünü için Denizli’ye gittiklerini ve 1 ay sonra döndüklerinde yaptıkları sayımda hırsızlığı fark ettiklerini belirtti. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum