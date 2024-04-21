Kuzu değil, hindi boynu eti

Türk mutfağında da ayrı bir yere sahip olan hindi boynu eti, Konya'da vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya başladı. Haftada bir kez köz ateşinde yaklaşık 7 saat pişen hindi boynu, daha sonra sunuma hazır ediliyor.
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