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Kuzu değil, hindi boynu eti

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Türk mutfağında da ayrı bir yere sahip olan hindi boynu eti, Konya'da vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya başladı. Haftada bir kez köz ateşinde yaklaşık 7 saat pişen hindi boynu, daha sonra sunuma hazır ediliyor.

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