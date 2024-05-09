VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Lazer tedavisi sonrası 'yanık izi belirginleşti' suçlaması

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İzmir'de boynundaki yanık izinden kurtulmak isteyen Suat Barman (39), özel bir hastanede uygulanan lazer tedavisi sonrası yanık izinin daha da belirginleştiğini iddia etti. Avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıyan Barman, Güzel bir görünüme kavuşacağım söylendi. Yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Psikolojik sorunlar yaşıyorum dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır. Dava sürecinde yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemesi neticesinde haklılığımız ortaya konacak olup, konu yargıdadır denildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Ayrılmak isteyen kızına ‘Elimde fotoğrafların var’ şantajı yapınca öldürmüş 00:51

Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti 00:24

Lazer tedavisi sonrası 'yanık izi belirginleşti' suçlaması 02:19

Down sendromlu doğmuştu: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat şoku 04:00

Beton elektrik direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kaza kamerada: 1 ölü ,1 yaralı 00:29

Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Bülent Arınç taklidi: ‘Vazifesi Özgür Özel’i şişirmek’ 00:22

Melis Sezen dans görüntüsü ile gündem yarattı 00:37

22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan seçildi, kazma kürekle çalışmaya devam ediyor 03:02

Türkiye Hemofili Derneği 01:48

Fabrika sahibinin pres makinesine sıkışıp öldüğü kaza kamerada 01:38

Diğer Videolar

Ayrılmak isteyen kızına ‘Elimde fotoğrafların var’ şantajı yapınca öldürmüş

Ayrılmak isteyen kızına ‘Elimde fotoğrafların var’ şantajı yapınca öldürmüş

Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

Lazer tedavisi sonrası 'yanık izi belirginleşti' suçlaması

Lazer tedavisi sonrası 'yanık izi belirginleşti' suçlaması

Down sendromlu doğmuştu: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat şoku

Down sendromlu doğmuştu: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat şoku

Beton elektrik direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kaza kamerada: 1 ölü ,1 yaralı

Beton elektrik direğine çarpan otomobilin ikiye bölündüğü feci kaza kamerada: 1 ölü ,1 yaralı

Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Bülent Arınç taklidi: ‘Vazifesi Özgür Özel’i şişirmek’

Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Bülent Arınç taklidi: ‘Vazifesi Özgür Özel’i şişirmek’

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.