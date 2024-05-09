Lazer tedavisi sonrası 'yanık izi belirginleşti' suçlaması

İzmir'de boynundaki yanık izinden kurtulmak isteyen Suat Barman (39), özel bir hastanede uygulanan lazer tedavisi sonrası yanık izinin daha da belirginleştiğini iddia etti. Avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıyan Barman, Güzel bir görünüme kavuşacağım söylendi. Yöntemleri denedikçe boynumdaki yara izi daha kötü oldu. Psikolojik sorunlar yaşıyorum dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise Tıp merkezimiz ve hekimlerimizin herhangi bir kusuru, ihmali ya da özen eksikliği bulunmamaktadır. Dava sürecinde yapılacak Adli Tıp Kurumu incelemesi neticesinde haklılığımız ortaya konacak olup, konu yargıdadır denildi.