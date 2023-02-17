Lice'de deprem sonrası oluşan obruk, dere yatağını kuruttu
Mynet Haber
38 dakika önce
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk, dere yatağını kuruttu.
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