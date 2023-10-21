Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitmişti! 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum