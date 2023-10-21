VİDEO

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitmişti! 4 şüpheli yakalandı

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı 00:31

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitmişti! 4 şüpheli yakalandı 00:46

Düzce'de yasak aşk cinayeti! Defalarca bıçaklayıp başına taş atıp öldürmüştü, ifadesi ortaya çıkmıştı: 'Onları sarmaş dolaş görünce...' 02:23

Eski damadının karaciğeri ile yeni hayatına "merhaba" dedi: "Bunu karşılıksız yaptım" 03:57

Sultangazi’de dehşet: "Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunlayıp kaçtı 00:57

FETÖ’nün hücre evine operasyon: Bölge ablası bazadan çıktı 00:57

Ataşehir'de inşaat halindeki rezidansta yangın 04:41

Kasksız motosiklet kullanırken denetime takılan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı: “Sen manyak mısın kızım” 04:02

TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 00:46

Enflasyona direniyor, 5 çeşitli menüyü 75 TL'ye 3 çeşitli menüyü 25 TL'ye satıyor: “Müessesimiz kâr gözetmiyor” 03:30

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı

Hamas, 2 ABD vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitmişti! 4 şüpheli yakalandı

Liselilerin 'kız meselesi' kavgası kanlı bitmişti! 4 şüpheli yakalandı

Düzce'de yasak aşk cinayeti! Defalarca bıçaklayıp başına taş atıp öldürmüştü, ifadesi ortaya çıkmıştı: 'Onları sarmaş dolaş görünce...'

Düzce'de yasak aşk cinayeti! Defalarca bıçaklayıp başına taş atıp öldürmüştü, ifadesi ortaya çıkmıştı: 'Onları sarmaş dolaş görünce...'

Eski damadının karaciğeri ile yeni hayatına "merhaba" dedi: "Bunu karşılıksız yaptım"

Eski damadının karaciğeri ile yeni hayatına "merhaba" dedi: "Bunu karşılıksız yaptım"

Sultangazi’de dehşet: "Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunlayıp kaçtı

Sultangazi’de dehşet: "Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunlayıp kaçtı

FETÖ’nün hücre evine operasyon: Bölge ablası bazadan çıktı

FETÖ’nün hücre evine operasyon: Bölge ablası bazadan çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.