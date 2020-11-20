Love Island yıldızlarının TikTok’taki görüntüleri söylentileri alevlendirdi: Dudak dudağa...

İngiltere’nin en çok izlenen reality şov programı Aşk Adası’nın iki yıldızı TikTok’tan dudak dudağa videolarını paylaştı. Programın başlangıcından beri haklarında sürekli aşk dedikodusu çıkan Love Island'dan Maura Higgins ve Chris Taylor söylentileri yeniden körüklemeyi başardılar.

TikTok’ta başlayan yeni bir akım için video paylaşan ikili, bu sefer dudak dudağa gelerek söylentileri doğrulamış gibi oldular.

Unutulmaz komedi filmi Çılgın, Aptal Aşk’tan bir anı canlandıran ikili, videonun sonunda tutkulu bir şekilde öpüşecekleri düşünüldüğü an video sona eriyor. Chris Taylor videonun altına şu notu yazdı:

'En iyi arkadaş meydan okuma @ maurahiggins'i öp. Şerefe Tiktok... harika fikir! Git Çılgın, Aptal Aşk'ı hemen izle #kissyourbestfriendchallenge'

Maura videoya komik bir şekilde yorum yaptı: 'En iyi arkadaşınızı öpmeye çalışmayı bırakın'

Joe Garratt, Georgia Steel ve Laura Anderson gibi diğer eski Love Island yıldızları, bu sevimli klibe duydukları şaşkınlığı ve 'sevgilerini' ifade etmek için hızla akın etti.

Dikkatli hayranlar, Maura'nın videonun sonunda Chris'i öpmek için geri döndüğünü fark etti ve bu da filizlenen bir aşk hakkında daha fazla spekülasyona neden oldu.

İkili, sadece yakın arkadaş oldukları konusunda ısrar etmelerine rağmen gizlice aşk yaşadıklarına dair söylentiler son hızla devam ediyor.

