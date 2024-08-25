Lübnan Hizbullah'ının roketleri İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildi

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e füze ve dronlarla saldırı düzenledi. Roketlerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği görüldü.