Lüks marketlerde 25 TL'ye satılıyor! Bedava dağıtsa da kimse toplamıyor 'Alın götürün diyorum...'
Kanal Finans
56 dakika önce
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Hatay’da tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL’yi bulan fiyatlarla satılan mandalina ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.
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