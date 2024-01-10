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Lüks marketlerde 25 TL'ye satılıyor! Bedava dağıtsa da kimse toplamıyor 'Alın götürün diyorum...'

Kanal Finans

Kanal Finans

56 dakika önce

Hatay’da tarla fiyatı 2 TL’ye kadar düşen ve lüks marketlerde 25 TL’yi bulan fiyatlarla satılan mandalina ağaç diplerinde çürümeye bırakıldı. Üreticiler, bedava dağıtsa da ürünleri toplayacak vatandaş bulamıyor.

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