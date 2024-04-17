Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar! Görüntüler büyük tepki çekti

İstanbul'da lüks bir restoranda çekildiği öne sürülen görüntüler infiale yol açtı. Yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekti.