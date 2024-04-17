Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar! Görüntüler büyük tepki çekti
Mynet Haber
14 dakika önce
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İstanbul'da lüks bir restoranda çekildiği öne sürülen görüntüler infiale yol açtı. Yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
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