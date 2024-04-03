Maç sonu röportajı sırasında Volkan Demirel'in geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!
Mynet Haber
1 saat önce
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Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Hatayspor mücadelesi ile birlikte 500. maçına çıkan Fernando Muslera, maç sonu röportajı sırasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i görürken, tepkisi olay oldu.
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