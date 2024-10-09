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48 dakika önce

Macar aktivist Macaristan Başbakanı Orban’a para fırlattı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşma sırasında Macar aktivist “Ülkeni kaç paraya sattın?” diye bağırarak protesto edildi. aynı zamanda politikacı olan aktivist Orban’a para fırlattı.

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