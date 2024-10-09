Macar aktivist Macaristan Başbakanı Orban’a para fırlattı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşma sırasında Macar aktivist “Ülkeni kaç paraya sattın?” diye bağırarak protesto edildi. aynı zamanda politikacı olan aktivist Orban’a para fırlattı.
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