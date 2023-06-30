Mağazaları yağmaladılar, bankayı ateşe verdiler: Fransa'da kaosun dozu arttı, olaylar Belçika'ya da sıçradı! Protestocuların karşısına artık onlar çıkacak

Bankalar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı; devreye özel polis timleri görevlendirildi... Fransa son dönemlerin en zor günlerini geçiriyor. 17 yaşındaki Nael M.'yi öldüren polis özellikle de gençlerin sokağa inip protestolar düzenlemesine neden oldu. Günlerdir devam eden olaylarda polis ile göstericiler arasında şiddetin dozu günden güne artarken sokağa çıkma yasağı ilan edilen kent sayısı da yükseldi. Olaylar Fransa ile de sınırlı kalmadı: O ülkenin başkenti de sokaklar yangın yerine döndü!