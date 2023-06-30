VİDEO

Mağazaları yağmaladılar, bankayı ateşe verdiler: Fransa'da kaosun dozu arttı, olaylar Belçika'ya da sıçradı! Protestocuların karşısına artık onlar çıkacak

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Bankalar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı; devreye özel polis timleri görevlendirildi... Fransa son dönemlerin en zor günlerini geçiriyor. 17 yaşındaki Nael M.'yi öldüren polis özellikle de gençlerin sokağa inip protestolar düzenlemesine neden oldu. Günlerdir devam eden olaylarda polis ile göstericiler arasında şiddetin dozu günden güne artarken sokağa çıkma yasağı ilan edilen kent sayısı da yükseldi. Olaylar Fransa ile de sınırlı kalmadı: O ülkenin başkenti de sokaklar yangın yerine döndü!

Kanala Ait Diğer Videolar

Mustafa Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı "Haydi Hido sayıya" 00:16

Medine'nin tedavisi için biriktirilen altınların olduğu kayıp valiz bulundu 02:01

Sollama yaparken arkadaşının kullandığı motosiklete çarptı; 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti 01:57

Sığınmacıların Konak Meydanı'ndaki görüntüleri gündem oldu! Kabalık bir grup genç deniz kenarında... 00:22

300 yıllık geleneğin sürdüğü köyde et almayan ev kalmıyor 02:51

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine gönderip bıçakladı; 25 yıl hapsi istendi 00:35

Sivas’ta bir köyde misket büyüklüğünde dolu yağdı 00:44

Babacan'ın "Kimseye borcumuz yok" sözleri gündem olmuştu! Demokrat Partili Enginyurt isim vermeden böyle eleştirdi: Bazıları diyor ki... 02:07

Mağazaları yağmaladılar, bankayı ateşe verdiler: Fransa'da kaosun dozu arttı, olaylar Belçika'ya da sıçradı! Protestocuların karşısına artık onlar çıkacak 06:09

Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan olaylar Belçika'ya sıçradı 02:09

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Mustafa Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı "Haydi Hido sayıya"

Mustafa Varank paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptı "Haydi Hido sayıya"

Medine'nin tedavisi için biriktirilen altınların olduğu kayıp valiz bulundu

Medine'nin tedavisi için biriktirilen altınların olduğu kayıp valiz bulundu

Sollama yaparken arkadaşının kullandığı motosiklete çarptı; 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti

Sollama yaparken arkadaşının kullandığı motosiklete çarptı; 18 yaşındaki Ezgi hayatını kaybetti

Sığınmacıların Konak Meydanı'ndaki görüntüleri gündem oldu! Kabalık bir grup genç deniz kenarında...

Sığınmacıların Konak Meydanı'ndaki görüntüleri gündem oldu! Kabalık bir grup genç deniz kenarında...

300 yıllık geleneğin sürdüğü köyde et almayan ev kalmıyor

300 yıllık geleneğin sürdüğü köyde et almayan ev kalmıyor

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine gönderip bıçakladı; 25 yıl hapsi istendi

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını ailesine gönderip bıçakladı; 25 yıl hapsi istendi

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.