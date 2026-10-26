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Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: "Nisa'yı ceset gibi taşıdık..."

Acun Ilıcalı katıldığı yayında Survivor'da dair ilginç iki anısını anlattı. Ilıcalı'nın özellikle Nisa Bölükbaş hakkındaki ifadeleri ve yaşananlar dikkat çekti. Ünlü isim Nisa için "Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti" dedi.

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: "Nisa'yı ceset gibi taşıdık..."

TV100'de konuk olduğu programda Survivor'a dair bilinmeyenleri anlatan Acun Ilıcalı, Cemal Can Canseven'in ve Nisa'nın yarışmadaki çöküşünü anlattı.

Acun Ilıcalı Nisa'nın yarışmada yaşadıklarını değinerek şaşırttı.

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: "Nisa yı ceset gibi taşıdık..." 1

Acun Ilıcalı açıklamasında "Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ben bırakıyorum dedi. Telefon hakkı verdik git babanla konuş diye. Babası ikna etti yoksa ben resti çekmiştim" dedi.

"3 GÜN BOYUNCA AĞLADI"

Ilıcalı, pandemi döneminde Cemal Can'ın karşısında üç gün boyunca hüngür hüngür ağlayarak 'Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim' dediğini ve yarışmayı terk etmek için yalvardığını dile getirdi.
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: "Nisa yı ceset gibi taşıdık..." 2

Acun Ilıcalı konuşmasında "Cemal Can 'Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim' diye karşımda hüngür hüngür 3 gün boyunca ağladı. Sonra şampiyon oldu. 'Ben bittim, gitmek istiyorum' dedi. Pandemi dönemiydi; dünya bitmiş o anda. Evine gidemeyeceksin ki evin yok. Türkiye'ye de Dominik'e de giriş çıkış yok, 'Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk' diye ikna ettim" dedi.

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Acun Ilıcalı
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