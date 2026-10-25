Başkalarının Hayatı'nda o sahne izleyenleri ikiye böldü!

Oyuncu kadrosunda Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu gibi genç isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı, senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı.

Sosyal medyada da kendine özgü bir izleyici kitlesi oluşturmayı başaran dizinin 5. bölümünde, son dönemde rol aldığı projelerle gündeme gelen Eylül Lize Kandemir'in performansı öne çıktı.

YEMEK MASASINDAKİ SAHNE TARTIŞMA YARATTI

Dizide Hülya karakterini canlandıran Kandemir, Neslihan karakteriyle birlikte yer aldığı yemek masası sahnesindeki oyunculuğuyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Tek planda çekilen sahnede oyuncunun fazla mimik kullandığını düşünen bazı kullanıcılar, Kandemir'in performansını eleştirdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sahnenin sosyal medyada gündem olmasının ardından Kandemir'in oyunculuğuna ilişkin farklı görüşler ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar, oyuncunun mimiklerinin sahnedeki duygu yoğunluğuna göre fazla olduğunu savunurken bazıları ise Kandemir'in karakterinin gerektirdiği şekilde performans sergilediğini belirtti.