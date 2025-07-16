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Bu akşam hangi diziler var? 16 Temmuz Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? sorusunu merak edenler için yayın akışı hazır! İşte 16 Temmuz Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 16 Temmuz Çarşamba 2025 televizyondaki diziler
Kubra Akalın

Televizyonseverlerin merakla araştırdığı “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu her gün olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini aldı. 16 Temmuz Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden iddialı yerli diziler izleyiciyle buluşuyor.

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:45
Gönül Dağı
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15
Password
Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın yeni bölümüne, Sibel Taşçıoğlu konuk oluyor.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Yetenek Sizsiniz
Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:15
Hükümet Kadın
Midyat'ta yaşayan sekiz çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı, kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini belediye başkanı koltuğunda bulur. Xate, çocuklarına rağmen, başkanlığı iyi bir şekilde yapmaya kararlıdır. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30
Yol Arkadaşım
Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un Kurban Bayramı’na üç gün kala üç zor hedefi vardır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20
Cash Out 2
Usta hırsız Mason, çaldığı paralar ve kız arkadaşı Amelia ile rüya gibi bir hayat yaşarken, Amelia’nın kaçırılmasıyla rüyadan uyanır. Amelia’yı kaçıranlar Mason’dan ultra güvenlikli, soyulması neredeyse imkânsız bir kumarhaneyi soymasını isterler. Aynı zamanda FBI ve kumarhanedeki paraları isteyen rakip çeteler de Mason’un peşindedir. Mason, soygunu gerçekleştirip hayatının aşkını kurtarabilecek midir?

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?

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