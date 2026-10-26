Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde

Daha 17 dizisi 22. bölümüyle pazar akşamına yine damga vurdu. Aras ve Teoman'ın başına gelenler seyirciyi üzerken dizi biter bitmez 23. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Daha 17 23. bölüm fragmanı "Bazı ayrılıklar hiç kimseye veda bile edemeden çok zamansız gelir..." notuyla paylaşıldı. Dizinin fragmanına ise Sezen Aksu şarkısı eşlik etti.

Daha 17'nin Teoman'ı öldü mü merak edilirken fragmana "Kahrolduk", "Bu nasıl fragman", "Mahvolduk bu ne?", "Ciğer kalmadı izlerken" yorumları yapıldı.

Daha 17 fragmanında ayrıca Helin Elveren 'in oyunculuğu da öne çıktı.

Seyirci "Helin döktürmüş", "Helin ne yaptın sen ya", "Helin bu dizinin başına gelmiş en güzel şeysin", "Helin'den oyunculuk resitali" yorumlarında bulundu.

Teoman, Demir olduğunu öğrenemeden ölecek mi? #Daha17 yeni bölümüyle pazar 20.00’de sadece #KanalD’de! @kanald @pastelfilm https://t.co/E2Cr4X1rod — Daha 17 (@daha17dizi) October 25, 2026

HELİN ELVEREN KAÇ YAŞINDA?

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de hayat verdiği Deniz karakteriyle dikkat çeken Helin Elveren, 20 Nisan 2006 İstanbul doğumlu.