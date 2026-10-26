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Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde

Daha 17 dizisinin 22. bölümü 25 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Nefes kesen yeni bölümün ardından Daha 17 dizisinin 23. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragman seyirciyi etkilerken Helin Elveren'in oyunculuğu da konuşuluyor.

Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde

Daha 17 dizisi 22. bölümüyle pazar akşamına yine damga vurdu. Aras ve Teoman'ın başına gelenler seyirciyi üzerken dizi biter bitmez 23. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Daha 17 23. bölüm fragmanı "Bazı ayrılıklar hiç kimseye veda bile edemeden çok zamansız gelir..." notuyla paylaşıldı. Dizinin fragmanına ise Sezen Aksu şarkısı eşlik etti.

Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde 1

Daha 17'nin Teoman'ı öldü mü merak edilirken fragmana "Kahrolduk", "Bu nasıl fragman", "Mahvolduk bu ne?", "Ciğer kalmadı izlerken" yorumları yapıldı.

Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde 2


Daha 17 fragmanında ayrıca Helin Elveren'in oyunculuğu da öne çıktı.
Daha 17 23. bölüm fragmanı konuşuluyor! Helin Elveren gündemde 3

Seyirci "Helin döktürmüş", "Helin ne yaptın sen ya", "Helin bu dizinin başına gelmiş en güzel şeysin", "Helin'den oyunculuk resitali" yorumlarında bulundu.

HELİN ELVEREN KAÇ YAŞINDA?

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de hayat verdiği Deniz karakteriyle dikkat çeken Helin Elveren, 20 Nisan 2006 İstanbul doğumlu.

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Daha 17 dizisi Helin Elveren
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