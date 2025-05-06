Rihanna 3. kez hamile! 2025 Met Gala’da hamile stiliyle öne çıktı

Rihanna üçüncü hamileliğini duyurmak için 2025 Met Gala kırmızı halısını seçti. İki hamileliğini de iddialı şekilde duyuran Rihanan yine şaşırtmadı. Bu, Rihanna ve A$AP Rocky’nin üçüncü çocuğu olacak.

Şu anda neredeyse üç yaşında RZA adında bir oğulları ve bir yaşında Riot Rose adında bir oğulları olan çifften Rihanna Met Gala kırmızı halısıne hamile stiliyle damga vurdu.

“Hamile olduğumu öğrendiğimde kendi kendime, ‘Hamile reyonunda alışveriş yapmamın imkanı yok’ diye düşündüm. Üzgünüm - giyinip kuşanmak çok eğlenceli. Vücudum değişiyor diye bu özelliğimin kaybolmasına izin vermeyeceğim" diyerek hamilelik stiline dair konuşan Rihanna Met Gala'ya damga vurdu.

Baştan ayağa Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle gecenin konuğu olarak kırmızı halıya damga vuran Rihanna, siyah kısa yün ceket, yün bustiyerli bodysuit, kuyruk detaylı çizgili siyah yün etek, puantiyeli saten fular, bilekten zincirli topuklu ayakkabılar ve Marc Jacobs’ın Stephen Jones iş birliğiyle tasarlanmış bir şapka giydi.