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Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı! Dicle hamile mi?

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrolde olduğu Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanıyla konuşuldu. Dicle'nin sözleri sonrası seyirci senariste sitem etti.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı! Dicle hamile mi?

Sevdiğim Sensin’in Perşembe günü ekrana gelecek yeni bölümünden tanıtım izleyiciyle buluştu. Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanında merak uyandıran detaylar seyircinin ilgisini çekti.

Dizinin heyecan dolu tanıtımında; oğlunu reddettiği için pişmanlık yaşayan Esat, Erkan’da özür diliyor. Dicle kendisini kaçıran kişinin peşine düşerken; Derya’nın Ali Cabbar’ı hatırlaması ile birlikte tansiyon yükseliyor.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı! Dicle hamile mi? 1

Ali Cabbar ise, Erkan’a Esat’ı kast ederek yaşananlardan habersiz kalmasına tepki gösteriyor. Tanıtımın finaline ise Dicle’nin Erkan’a verdiği beklenmedik haber damga vuruyor. Dicle’nin “Ben ana olacağım sen de baba olacaksın Erkan!” sözleri yeni bölüme dair merakı ve heyecanı zirveye taşıyor.

Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı! Dicle hamile mi? 2

Seyirci Dicle'nin sözleriyle şaşkınlık yaşadı.
Sevdiğim Sensin 23. bölüm fragmanı! Dicle hamile mi? 3

X'te fragmanın altına "Ya dalga mı geçiyorsunuz ne hamileliği", "Senarist bizimle dalga mı geçiyor?", "İnşallah bu çocuk işini düzgün bağlarlar bıktırdınız gerçekten", "Dicle hamile mi yani?", "Bu bir rüya değilse seyrettiğim en saçma tanıtım" eleştirileri geldi.

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Sevdiğim Sensin dizisi
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