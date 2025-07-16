Testo Taylan 13 yaşındaki hayranını darp edince gözaltına alındı! Tepki yağınca açıklama geldi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla milyonlarca ulaşan Testo Taylan, sokak röportajları ve ev ziyaretleriyle tanınıyor.

Vücut geliştirmeci, fenomen ve Youtuber ve gerçek adı Taylan Özgüç Danyıldız olan olan Testo Taylan hayranına saldırdığı iddiasıyla dün gece gözaltına alındı.

TESTO TAYLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Taylan Özgüç Danyıldız, iddialara göre kendisine uzun zamandır ulaşmak isteyen 13 yaşındaki hayranına saldırıda bulundu. Kendisiyle tanışmak istediği ile ilgili mesajlar gönderen çocuk ile karşılaştıklarında çocuğa saldıran Testo Taylan, iddialara göre 13 yaşındaki hayranını tartakladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

13 yaşındaki çocuk, hayranı olduğu Testo Taylan tarafından darp edilince durumu ailesine bildirdi. Aile, çocuklarının zarar görmesine sessiz kalmayıp polise gitti. Verdikleri ifade sonucunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Testo Taylan'ı Körfez'de gözaltına aldı. Testo Taylan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

13 yaşındaki hayranına şiddet gösteren sosyal medya ünlüsüne tepkiler çığ gibi büyüdü. Testo Taylan'ın çocuğa saldırdığı anlarda çevresinden tepki gördüğü ve buna rağmen durmadığı iddia edildi. Saldırıdan sonra zarar gören çocuk ise uzun süre anın şokunu atlatamadı.

TESTO TAYLAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Testo Taylan, gözaltı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Fenomen, “Aylardır evime geldiğimde dışardan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar. Aylardır işkence ettiler anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım.” ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: Kocaeligündem)