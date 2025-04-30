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Yalı Çapkını bitti Pera dizisiyle anlaştı! Afra Saraçoğlu'nun kazanacağı ücret hemen gündem oldu

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parladıktan sonra pek çok reklam anlaşması yapan Afra Saraçoğlu dizi biter bitmez yeni proje için de el sıkıştı. Afra Saraçoğlu'nun kazancı da hemen gündeme geldi.

Yalı Çapkını bitti Pera dizisiyle anlaştı! Afra Saraçoğlu'nun kazanacağı ücret hemen gündem oldu
Kubra Akalın

Yalı Çapkını dizisi biter bitmez imaj değiştirerek hayranlarının dikkatini çeken Afra Saraçoğlu yeni proje için de el sıkıştı.

Güzel oyuncu Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM Pictures’tan Pera adlı dijital dizi için teklif aldı. Oyuncu Başar Başaran’ın senaryosunu yazdığı sizide Saraçoğlu, Pera adlı bir influencer’a hayat verecek.

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KAZANCINI GAYRIMENKULE YATIRIYOR

Yalı Çapkını dizisindeki rolünden sonra reklam anlaşmaları da artan oyuncu son olarak reklam yüzü olduğu markadan 35 milyon TL kazanmıştı. Kazancını gayrimenkule yatıran Afra Saraçoğlu İstanbul ve Ege’de evlere bakıyordu.

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Posta'da yer alan habere göre Pera dizisinden oyuncunun ne kadar kazanacağı da ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu, Pera dizisinden iddialara göre bölüm başı 2,5 milyon TL kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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