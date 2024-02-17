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Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

50 dakika önce

MALTEPE'de taksi şoförü ile taksi durağının sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taksi durağının sahibinin kardeşi, taksi şoförünü silahla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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