Maltepe'de taksi durağında şoföre silahlı saldırı kamerada
Mynet Haber
50 dakika önce
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MALTEPE'de taksi şoförü ile taksi durağının sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taksi durağının sahibinin kardeşi, taksi şoförünü silahla bacağından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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