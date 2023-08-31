Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması! Bu sözlerle duyurdu
Mynet Haber
1 saat önce
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim." dedi.
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