Mardin'de silahla yaraladıkları adamı yerde tekme ve sopayla darbettiler

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavgada, silahla yaralanan adamın yerdeyken de tekme ve sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.