Mardin'de silahla yaraladıkları adamı yerde tekme ve sopayla darbettiler
Mynet Haber
55 dakika önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavgada, silahla yaralanan adamın yerdeyken de tekme ve sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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