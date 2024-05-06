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Mardin'de silahla yaraladıkları adamı yerde tekme ve sopayla darbettiler

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki ailenin silahlı, sobalı kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavgada, silahla yaralanan adamın yerdeyken de tekme ve sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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