Marmara Denizi'nde oksijen azalıyor, sıcaklık artıyor

Marmara Denizi’nde devam eden sorunlar her geçen gün giderek artıyor. Yaz dönemi ölçümlerinin ilk bulgularını değerlendiren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu "Oksijen sıkıntısı vardı, ısınma da sıkıntı haline geldi. Yüzeyde 24-25 dereceleri ölçtük, beklentimiz 22-23 dereceydi. Sıcaklık ağustos ayının sonuna doğru artış trendini sonlandırdı" dedi. Dursun ayrıca oksijen seviyesinin de riskli olduğunu belirten sonuçları paylaştı.