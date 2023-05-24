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Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga! Ortalık bir anda karıştı

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu.

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