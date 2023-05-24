Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga! Ortalık bir anda karıştı

Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu.