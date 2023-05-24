Marmaray'da tekmeli yumruklu kavga! Ortalık bir anda karıştı
Mynet Haber
8 dakika önce
YORUM YAP0
Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada trende hasar oluştu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum