MasterChef Eray kaç kilo verdiğini açıkladı

'MasterChef Türkiye'nin 14'üncü haftasında ödül oyunu heyecanı yaşanırken, Eray Aksungur'un sözleri stüdyodakileri güldürdü. MasterChef Eray, yarışmanın başından beri kaç kilo verdiğini açıkladı.

Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.

Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.

MasterChef Eray, "Serviste bir şey yiyor musun?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: En az ben yiyorum. Şaka değil bu. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz.

Bunun üzerine şef Somer Sivrioğlu, "Ben de öyle diyorum genelde" sözleriyle esprili bir karşılık verdi.



"Geldiğimden beri 15 kilo vermişim" diyen Eray'ın, yarışmanın ilk gününden itibaren yaşadığı değişim ekranlara yansıdı.



