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MasterChef Eray kaç kilo verdiğini açıkladı

18.11.2020 15:31 | Son Güncelleme:
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MasterChef Eray kaç kilo verdiğini açıkladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümüne, iddialı yarışmacılardan Eray Aksungur ile şefler arasında geçen diyaloglar damga vurdu.

'MasterChef Türkiye'nin 14'üncü haftasında ödül oyunu heyecanı yaşanırken, Eray Aksungur'un sözleri stüdyodakileri güldürdü. MasterChef Eray, yarışmanın başından beri kaç kilo verdiğini açıkladı.

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Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.

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Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.

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MasterChef Eray, "Serviste bir şey yiyor musun?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: En az ben yiyorum. Şaka değil bu. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz.

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Bunun üzerine şef Somer Sivrioğlu, "Ben de öyle diyorum genelde" sözleriyle esprili bir karşılık verdi.

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"Geldiğimden beri 15 kilo vermişim" diyen Eray'ın, yarışmanın ilk gününden itibaren yaşadığı değişim ekranlara yansıdı.


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