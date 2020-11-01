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MasterChef'te eleme adayları kimler? Eray'ın gerilimi

01.11.2020 07:02 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te eleme adayları kimler? Eray'ın gerilimi

MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Pizza yapan Masterchef yarışmacılarından hangisi elenecek? Kırmızı takım dokunulmazlığı kazanınca Mavi takım gerildi. MasterChef'te bu hafta kim elenecek, eleme adayları kimler? İşte tüm merak edilenler...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kimin eleneceği merak konusu oldu. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme adayları arasında yapılacak iki aşamalı oyun sonucunda bir yarışmacı, MasterChef'e veda edecek.

MasterChef yeni bölümde yarışmacılara Trabzon hurması veriliyor ve yaratıcı bir yemek yapılması isteniyor. Her oyunda sakinliği ile dikkat çeken Eray'ın verilen ürün ile yemek yapamıyor olması ve bunun karşısında sinirlenmesi dikkat çekiyor. Dikkat çeken diğer sahne ise Mehmet şefin Serhat'ın MasterChef'e katılma hikayesini anlattığı anlar oldu. Aynı şekilde Tanya'nın da ne yapacağına karar verememesi, arkadaşlarını telaşlandırıyor.

ELEME ADAYI KİMLER?

Peki, MasterChef'te bu hafta kim elenecek, eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye'de 11. haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda 5. eleme adayı Uğur olmuştu. Mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla haftanın 6. ve son eleme adayını belirledi.

MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımların mücadelesi oldukça başarılı. Hafta boyu kazanmak için yarışan isimler akşama da damga vurdu. iki takım arasında pizza mücadelesi verildi. Pizza yapan takımlar arasında başarılı olan Kırmızı takım oldu. Mavi Takım ise bireysel dokunulmaz için kolları sıvadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazandı.

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, eleme potasına Uğur'u gönderdi. Mavi takım oylaması sonucunda ise Eray da eleme potasına gitti.

Bunun sonusuncu Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya, Eray eleme potasındaki isimler oldu.

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