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Masumlar Apartmanı dizisi 11. son bölümde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

24.11.2020 22:51 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin 11. bölümünde kadına şiddete karşı duyarlılık sahnesi dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

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